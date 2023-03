Thunderbolts: Ator de The Walking Dead fala sobre seu papel no filme

Steven Yeun (The Walking Dead) falou pela primeira vez sobre seu papel em Thunderbolts, filme sobre a super equipe da Marvel.

“Não sei se estava explicitamente na minha lista de desejos”, disse Yeun à Empire sobre ingressar no MCU. “Foi mais a história, trabalhar com Jake Schreier novamente, que dirigiu Beef, e quais eram suas intenções. As intenções deste personagem em específico que queriam que eu interpretasse eram muito claras, e foi isso que me atraiu para o filme”, concluiu.

Detalhes sobre o personagem de Yeun continuam escassos, apenas se sabe que ele terá significância no filme e, segundo o Deadline, o papel pode se mostrar importante em futuros filmes do MCU.

Além de Steven Yeun, estão no elenco: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Soldado Invernal) David Harbour (Guardião Vermelho), Wyatt Russell (Agente Americano), Hannah John-Kamen (Ghost), Olga Kurylenko (Treinador) e Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine). Ayo Edebiri também está no elenco, em papel não detalhado.

Jake Schreier (Frank e o Robô) vai dirigir Thunderbolts, que está sendo escrito por Eric Pearson (Thor: Ragnarok e Viúva Negra).

O longa da Marvel, que servirá como sequência de Viúva Negra, estreia em 26 de julho de 2024.

Considerado o grupo menos heroico da Marvel, os Thunderbolts são uma espécie de grupo paramilitar formado apenas por vilões que realizam missões clandestinas para o governo. Eles surgiram pela primeira vez nos quadrinhos do Hulk, em 1997.

