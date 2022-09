Thunderbolts: Elenco do filme é revelado; saiba mais

O elenco de Thunderbolts, bem como os personagens que farão parte da equipe, foram revelados pela Marvel durante a D23.

O evento que apresenta as novidades de filmes e séries da Disney, revelou mais informações sobre o próximo filme de equipe do MCU.

Com uma arte oficial, Thunderbolts foi atração no evento, e contou com a participação de quase todo o elenco (via ComicBook).

A equipe será composta por Yelena Belova, aparentemente a líder, Agente Americano, Fantasma, Treinador, Guardião Vermelho, Soldado Invernal e Valentina Allegra.

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Florence Pugh e Sebastian Stan foram confirmados. Não há informação se Olga Kurylenko vai reprisar seu papel de Treinador.

Equipe dos quadrinhos da Marvel

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas em 2023. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

