Thunderbolts: Filme da Marvel ganha data de início de filmagens

Thunderbolts, que marca o ingresso de Harrison Ford no Universo Cinematográfico Marvel, já tem data para começar a ser gravado.

Relatórios anteriores indicaram que o filme da Marvel Studios estava se preparando para ser filmado neste verão, e Julia Louis-Dreyfus agora confirmou que a produção está programada para começar em junho.

A estrela de Seinfeld não estava disposta a divulgar muito mais sobre o projeto durante uma entrevista à Variety, mas revelou que está ansiosa para um papel expandido para sua personagem, Contessa Valentina Allegra de Fontaine, e quer entrar em ação desta vez.

“Eu realmente lancei a ideia à Marvel”, disse a atriz. “Eu disse a eles que eu realmente quero lutar. Vamos ver se isso acontece. Ainda não li o roteiro.”

Louis-Dreyfus também abordou o visual único da Contessa no vindouro filme da Marvel.

“Nos quadrinhos originais, ela tem uma espécie de faixa branca em seu cabelo, mas eu pensei que o roxo faria um pouco mais de sentido neste mundo de hoje”, disse ela sobre a faixa roxa que seu personagem ostenta. “E eu não queria que ela se parecesse muito com Cruella, ou qualquer coisa assim.”

Harrison Ford substituirá o falecido William Hurt como Thaddeus “Thunderbolt” Ross, que pode acabar se transformando no Hulk Vermelho.

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko, Florence Pugh e Sebastian Stan são os atores confirmados no elenco.

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas em 2023. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.