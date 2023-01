Thunderbolts: Filme da Marvel servirá como sequência de Viúva Negra

O filme Thunderbolts, nova produção da Marvel, vai servir como uma sequência de Viúva Negra, longa lançado ainda em 2021.

Andy Park, diretor de desenvolvimento visual da Marvel Studios, compartilhou em seu Instagram algumas artes do filme de Scarlett Johansson.

Na publicação, ele mencionou que Thunderbolts está servindo como uma sequência de Viúva Negra. No entanto, ele alterou a legenda, e comentou que seria como se “os filmes estivessem conectados” (via ScreenRant).

“Aqui está a parte da contracapa da capa envolvente que ilustrei para a arte de Viúva Negra! Obtenha sua cópia hoje! Treinador, o Guardião Vermelho, Yelena E Valentina Allegra de Fontaine retornarão no próximo filme de Thunderbolts. É como se esses filmes estivessem conectados ou algo assim! Vai ficar interessante”, escreveu ele.

Veja as artes, abaixo.

Mais sobre Thunderbolts

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko, Florence Pugh e Sebastian Stan são os atores confirmados no elenco.

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas neste ano. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.