Thunderbolts: Indicado retorno de icônico vilão da Marvel no filme

Ator de Falcão e o Soldado Invernal indica retorno de icônico vilão em Thunderbolts, novo filme da Marvel.

O longa-metragem que será responsável por finalizar a Fase 5, está em desenvolvimento no estúdio há algum tempo, e com diretor confirmado.

No entanto, os personagens que farão parte da equipe ainda não foram revelados. Mas, Wyatt Russell, que interpreta John Walker/Agente Americano no MCU, indicou que o personagem pode aparecer no filme (via The Direct).

“Não, eu ainda estou esperando. Eu sei que eles estão fazendo isso. Eu sei que eles estão planejando isso. Eu tenho que imaginar que há algo lá para mim”, diz o ator.

Apesar da Marvel ainda não ter ligado para o astro, ele sabe que o projeto está em andamento e tem data anunciada. Russell ainda mantém a esperança de participar do projeto.

“É quando eu mudo minha mentalidade para fazer isso, sabe? Fora isso, antes de receber a ligação, as coisas podem mudar em um segundo. Nunca se sabe.”

Equipe dos quadrinhos da Marvel

Personagens como Barão Zemo, Yelena Belova, Fantasma, Treinador, Abominável, Agente Americano e Soldado Invernal podem fazer parte dos Thunderbolts no MCU.

No entanto, até o momento, nenhum desses personagens está oficialmente confirmado. Outros detalhes sobre o projeto devem ser anunciados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

