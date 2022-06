Tim Burton diz que mamilos de Batman o fizeram abandonar franquia

Das muitas versões do Batman que já vimos nos cinemas, os trajes dos filmes Batman Eternamente (1995) e Batman e Robin (1997), que enfatizam os mamilos no visual do personagem, são alguns dos mais criticados.

Em comemoração aos 30 anos de Batman: O Retorno, o diretor Tim Burton conversou com a Empire Magazine e disse que os mamilos do Batman foram parte de sua decisão de não fazer outro filme da franquia.

A revelação veio enquanto ele falava sobre as conversas para o terceiro filme, Batman Eternamente, que tinha uma proposta mais cômica do que o cinema gótico por qual Burton é conhecido.

“[Naquela época] eles foram para o outro lado. Essa é a coisa engraçada sobre isso. Mas então eu fiquei tipo, ‘Espere um minuto. OK. Espere um segundo aqui. Você reclama de mim, que sou muito esquisito, sou muito sombrio, e aí você coloca mamilos na fantasia? Vai se ferrar!’ Sério. Então, sim, acho que é por isso que não acabei [fazendo um terceiro filme]…”

Em entrevista anterior, o figurinista Jose Fernandez disse para a Empire que havia uma lógica por trás dos mamilos da roupa, sendo uma referência à armadura usada pelos centuriões romanos, mas que ninguém percebeu.

O próximo trabalho de Tim Burton é a série Wandinha, que estreia ainda em 2022 na Netflix com foco na filha da Família Addams.

