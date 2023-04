Timothée Chalamet nadou em chocolate de verdade durante filmagens de Wonka

Timothée Chalamet disse que nadou em chocolate de verdade enquanto interpretava Willy Wonka durante as filmagens do filme Wonka.

“Foi muito chocolate”, disse o ator durante o painel da Warner Bros. na CinemaCon (via Variety).

Continua depois da publicidade

Apesar das dores de estômago por ingerir muitos doces, Chalamet chamou o papel de “um sonho que se tornou realidade”. As versões anteriores do personagem eram “cínicas”, segundo ele, mas o seu Willy Wonka “é cheio de alegria, esperança e desejo de se tornar o maior chocolatier”.

Chalamet é o terceiro ator a usar a cartola do personagem. Gene Wilder interpretou de forma memorável o doceiro na adaptação de 1971, Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, e Johnny Depp mais tarde encarnou o papel no reboot de 2005, Charlie e a Fábrica de Chocolate, dirigido por Tim Burton.

Timothée Chalamet como Willy Wonka

Sobre Wonka

Wonka serve como prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate, contando as origens de Willy Wonka.

Além de Chalamet, também estão no elenco Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman.

Paul King escreveu o roteiro de Wonka, junto do co-roteirista de As Aventuras de Paddington 2, Simon Farnaby. A direção ficou a cargo de Paul King, de As Aventuras de Paddington.

David Heyman, que produziu As Aventuras de Paddington, além dos filmes de Harry Potter, produz Wonka junto de Luke Kelly, responsável pelo recente Convenção das Bruxas. Alexandra Derbyshire também produz o prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate.

Ainda não há data de estreia para Wonka.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.