Titanic: A incrível origem da fala mais famosa de Leonardo DiCaprio no filme

Atualmente, o cineasta James Cameron colhe os louros do sucesso de Avatar 2 nos cinemas. O longa, no entanto, está longe de ser o filme mais influente da carreira do diretor. Esse posto, sem sombra de dúvidas, é de Titanic. Em uma entrevista recente, Cameron explicou a origem da fala mais famosa de Leonardo DiCaprio no romance épico.

Lançado em 1997, e dirigido por James Cameron, o longa utiliza o naufrágio do transatlântico como pano de fundo para a história de amor de Jack e Rose.

Continua depois da publicidade

No longa, o elenco é liderado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose. Titanic conta também com Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher e Victor Garber.

Mostramos abaixo a incrível origem da fala mais famosa de Leonardo DiCaprio em Titanic; confira.

Fala de Leonardo DiCaprio tem origem inusitada em Titanic

Titanic foi essencial para a progressão da carreira de Leonardo DiCaprio. Atualmente, é até difícil imaginar outro ator como Jack.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, DiCaprio não foi a primeira escolha de James Cameron. O diretor queria River Phoenix como Jack, mas após a trágica morte do ator (em 1993), o cineasta foi obrigado a considerar outras alternativas.

Nesse árduo processo de escalação, James Cameron considerou vários atores para o papel de Jack – como Chris O’Donnell, Matthew McConaughey, Ethan Hawke, Christian Bale e Johnny Depp.

Quando o cineasta bateu o martelo e confirmou DiCaprio para o papel, o ator se fez instrumental para a caracterização do charmoso Jack.

Neste romance épico, a fala mais conhecida de Jack acontece quando o protagonista corre até a proa do Titanic e diz: “Eu sou o Rei do Mundo!”.

Parodiada até a morte pela cultura pop, a fala em questão, de acordo com James Cameron, foi completamente improvisada.

Em um papo com o The Hollywood Reporter, em comemoração dos 25 anos de Titanic, o cineasta revelou a verdade.

“É um momento de pura exaltação para ele. Ele apenas está vivendo, não tem nem um centavo no bolso, ganhou o bilhete da viagem em um jogo de poker e leva a vida sem maiores preocupações. Ele conhece o Fabrizio, e os dois começam a se divertir. É uma expressão de vida, a expressão de seu grande desejo de viver”, explicou o cineasta.

Com esse significado bem mais profundo, a fala em questão foi sugerida pelo próprio diretor. Em um primeiro momento, DiCaprio estranhou a escolha.

“Após várias tomadas, não conseguimos encontrar a fala perfeita. E aí, falei com ele pelo rádio: ‘Só diga ‘Eu sou o Rei do Mundo’”, ou algo assim. Ele respondeu: ‘O que?”. E eu disse: ‘é isso mesmo, você precisa nos convencer’”, comentou o diretor.

Avatar: O Caminho da Água, também com direção de James Cameron, está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.