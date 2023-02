Titanic: Conheça a cena deletada que deixa o final ainda mais dramático

Mais de duas décadas após o lançamento original, Titanic voltou aos cinemas! Desta vez, o filme de James Cameron surge remasterizado com tecnologia 3D. A versão de Titanic que é exibida atualmente nas telonas não conta com uma cena deletada que deixa o final do longa ainda mais dramático.

Lançado em 1997, e dirigido por James Cameron, Titanic utiliza o naufrágio do transatlântico mais famoso de todos os tempos como pano de fundo para a história de amor de Jack e Rose.

No longa, o elenco é liderado por Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez em Hollywood) e Kate Winslet (Avatar: O Caminho da Água) como Jack e Rose. Titanic conta também com Kathy Bates (Louca Obsessão), Billy Zane (Terror a Bordo), Frances Fisher (Leis da Atração) e Victor Garber (Alias).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a cena deletada de Titanic que deixa o desfecho do longa ainda mais emocionante; confira!

Final de Titanic fica bem mais tocante com cena deletada

Considerado uma verdadeira obra-prima do cinema, Titanic também é um filme bastante extenso, com 3 horas e 16 minutos.

O que muitos fãs não sabem é que, originalmente, o filme seria ainda maior! James Cameron precisou cortar várias cenas para adequar o longa às exibições nos cinemas.

Um desses cortes envolveu uma cena que deixou a conclusão do longa ainda mais emocionante e dramática.

A cena em questão acontece depois de Rose chegar ao navio Carpathia, e antes de Cal descer ao compartimento do leme para conferir se a noiva conseguiu sobreviver ao naufrágio.

O momento mostra como Rose ficou debilitada pelo tempo que passou na água. Para entrar no Carpathia, ela é amparada por vários tripulantes do navio. A trilha sonora também acrescenta aquele toque especial na sequência.

A criança que Cal “adota” em meio ao naufrágio também aparece na cena. O filme deixa bem claro que ela consegue sobreviver ao desastre.

Na cena deletada, os tripulantes e passageiros do navio também olham para Ismey com desprezo. Afinal, o personagem foi um dos principais responsáveis pelo naufrágio.

Por fim, a cena termina mostrando Ruth (interpretada por Frances Fisher), a mãe de Rose, procurando a filha entre os sobreviventes.

Essa cena, por sua grande importância narrativa e dramática, poderia ter sido incluída na versão de Titanic que é exibida, em 3D, nos cinemas brasileiros.

A cena completa está disponível no YouTube! Confira abaixo. Nos cinemas brasileiros, Titanic tem sessões no país inteiro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.