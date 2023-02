Titanic: Leonardo DiCaprio não queria interpretar Jack no filme

Hoje em dia é impossível imaginar qualquer dupla além de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como Jack e Rose em Titanic. No entanto, DiCaprio inicialmente não queria interpretar o icônico personagem.

O ator não estava convencido do potencial do filme na fase inicial e sentiu que o roteiro era “chato”.

Em entrevista à revista People, o diretor James Cameron revelou que Leonardo DiCaprio não estava ansioso para estrelar o épico filme de romance.

“Ele não queria ser o ator principal no filme. Eu tive que realmente convencê-lo a atuar no filme. Ele não queria fazer isso. Ele achou que era chato. [Ele] aceitou o papel apenas quando eu o convenci de que era realmente um desafio difícil”, revelou Cameron.

“Não me surpreendeu, em primeiro lugar, que ele tenha feito muitas escolhas autênticas daqui para frente. E em segundo lugar, eu nunca duvidei de seu talento”, disse o diretor.

Cameron também revelou que o estúdio não queria mesmo DiCaprio como protagonista.

“[Tinha] Pensado em escalar Leonardo e Kate [Winslet] para Titanic. Leo, o estúdio não o queria; tive que lutar por ele. Kate realmente gostava dele. E então Leonardo decidiu que não queria fazer o filme. Então eu tive que convencê-lo a fazer isso”, contou o cineasta.

Leonardo DiCaprio como Jack

A história do filme segue Rose, uma mulher de alta sociedade, que conhece um jovem artista, Jack, durante uma viagem no Titanic, considerado o maior navio do mundo em 1912.

“Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor”, diz a sinopse.

Com a direção de James Cameron, o filme conquistou 11 estatuetas no Oscar, além de bater 2 bilhões de dólares em bilheteria.

O filme é estrelado por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, Victor Garber, Gloria Stuart, entre outros nomes.

Guilherme Coral