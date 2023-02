Titanic te enganou: Diretor substituiu Leonardo DiCaprio em cena icônica

25 anos depois, curiosidades sobre Titanic continuam a ser reveladas. O filme de James Cameron é um marco do Cinema e permanece como um dos maiores sucessos de bilheteria da História. O que nem todos sabem é que o diretor chegou a atuar em uma cena icônica.

Na famosa cena em que Jack desenha Rose nua, James Cameron substituiu Leonardo DiCaprio em um importante trecho.

“Eu acho que Leo estava um pouco nervoso com a cena”, disse Cameron (via SlashFilm).

O diretor explicou que ele é realmente quem desenhou Winslet na famosa cena de Titanic. Na verdade, Cameron foi quem fez todo o caderno de esboços de Jack.

“É a minha mão de 42 anos ao invés da mão de 21 anos [de Leonardo DiCaprio]”, revelou Cameron.

Leonardo DiCaprio comete gafe em cena de Titanic

Ele também disse que a cena de nudez aconteceu no começo das filmagens, então DiCaprio e Winslet ainda não se conheciam tão bem, deixando-os um pouco desconfortáveis com tudo isso.

“Kate e Leo, eles passaram pelo processo de ensaio, eles tinham acabado de se conhecer, e aqui ela tem de ficar nua na frente dele. Eu acho que Leo estava um pouco nervoso com isso, porque ele cometeu uma gafe”, disse o diretor.

“Não sei se foi intencional, você vai ter que perguntar a ele, mas não acho que tenha sido. Ele diz: ‘Suba na cama, quero dizer, no sofá’. E ele realmente disse isso. É fácil ver onde sua mente estava, e eu deixei isso no filme porque achei engraçado. Foi só nessa tomada, que me levou a acreditar que era, de fato, não intencional”.

Titanic pode ser assistido em Blu-ray, DVD e por meio de plataformas digitais.

