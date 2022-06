Titanic tem retorno confirmado nos cinemas

Titanic voltará aos cinemas mais de 25 anos após a estreia original. Uma versão remasterizada do grande sucesso de James Cameron será exibida a partir de 10 de fevereiro de 2023.

Conforme o Deadline, a Disney vai distribuir o longa-metragem fora dos EUA, embora os países em que será exibido ainda não tenham sido divulgados.

O site ainda informa que Titanic será remasterizado em 3D, em 4K e HDR. Jon Landau, com quem Cameron trabalha há anos, mostrou um pouco da versão remasterizada no CineEurope, na quarta-feira (22).

Com isso, Titanic vai aumentar sua bilheteria, que já segurou o recorde de maior arrecadação de todos os tempos até Avatar e, depois, Vingadores: Ultimato.

Ao todo, Titanic faturou US$ 2,2 bilhões na bilheteria, tendo sido superado pelos atuais US$ 2,8 bilhões de Avatar e os US$ 2,7 bilhões do filme da Marvel.

Fãs de Titanic descobrem problema entre Jack e Rose

No fim de Titanic, Rose acaba mudando o sobrenome dela de DeWitt Bukater para Dawson, a fim de homenagear Jack, vivido por Leonardo DiCaprio, e para escapar, enfim, da família dela e do pretendente. Fãs apontaram um problema nesse acontecimento do filme.

Um usuário do Reddit (via ScreenRant) explicou que a troca no sobrenome não seria o fim de todos os problemas dela.

A mudança ocorre quando ela e outros sobreviventes são salvos pelo RMS Carpathia. Quando perguntam o nome dela, a personagem de Kate Winslet responde “Rose Dawson”. Dias depois a lista de sobreviventes foi liberada e, aparentemente, a família dela achou que ela tinha morrido.

O problema inicial é que perceberiam o nome Rose e que Dawson é o sobrenome de Jack, algo que eles sabiam. Então teriam identificado Rose eventualmente.

Caso não tenham se lembrado do sobrenome de Jack, ainda há outro ponto que não faz sentido. Rose eventualmente se torna uma atriz e invariavelmente algum membro da família, o ex-noivo dela reconheceria a personagem.

É um desfecho emocionante para Titanic, mas que não faz muito sentido.

Titanic pode ser assistido no Star+.