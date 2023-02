Titanic tem uma horrível animação, que inverte histórias de Jack e Rose

Titanic permanece como um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos. Mas há uma versão animada da história que é totalmente o oposto: um flop gigantesco que inverte as histórias de Jack e de Rose.

Três anos depois do lançamento do filme de James Cameron, ainda surfando na onda do sucesso do Titanic, uma adaptação animada da história foi lançada, intitulada Titanic: A Lenda Continua.

Trata-se de um filme musical de animação italiano escrito e dirigido por Camillo Teti, mas é uma adaptação muito bizarra do naufrágio do Titanic.

Versão tenebrosa de Titanic

A Lenda Continua acompanha Angelica, uma menina pobre tratada como uma serva por sua madrasta e meias-irmãs (muito parecida com Cinderela) que sonha em encontrar sua mãe, e um medalhão azul é sua única pista para a identidade de sua mãe. Além dela, a trama nos apresenta a William, um inglês de classe alta que embarca no navio com sua empregada e sua secretária.

Há também um grupo de animais no porão de carga do Titanic, entre eles uma família de ratos iídiches, um cachorro rapper, uma pega e um bando de ratos mexicanos.

Como esperado, William e Angelica se apaixonam, e mesmo que haja pessoas que tentam separá-los, eles ficam juntos até o fim.

Angelica chega a um bote salva-vidas, enquanto William aparentemente morre depois de cair ao mar e ficar preso em uma corda, mas ele sobrevive e se reúne com Angelica, que também descobre que a empregada de William é sua mãe.

A Lenda Continua pegou Jack e Rose de Titanic e inverteu suas histórias, tornando William o rico e Angelica a personagem pobre, e eles têm semelhanças físicas com DiCaprio e Winslet.

Vemos até o coração do oceano, o colar de Rose, que muda para o medalhão azul com uma foto antiga da mãe de Angelica, e em vez de personagens coadjuvantes que adicionam às suas histórias, A Lenda Continua apresenta uma estranha mistura de personagens humanos e animais que fazem mais mal do que bem à história.

Não só a história de Titanic: A Lenda Continua é terrivelmente escrita e seus personagens não são atraentes, mas também seu design é desigual e em geral ruim, por isso não é surpreendente que tenha sido um grande fracasso.

Ele foi nomeado como um dos piores filmes de animação já feitos várias vezes ao longo dos anos, e alguns críticos até o chamaram de ofensivo à memória do Titanic.

