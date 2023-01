Titanic voltará aos cinemas em 4K; veja o trailer

O filme Titanic é um grande sucesso de James Cameron, e voltará aos cinemas em 4k, em celebração ao aniversário do filme.

Tendo a terceira maior bilheteria da história, o longa celebra 25 anos desde seu lançamento, ainda no ano de 1997.

A 20th Century Studios Brasil revelou que Titanic voltará para às telonas mais uma vez, explorando a história de amor entre Jack e Rose, no trágico naufrágio de 1912 (via 20th Century Studios).

Dessa vez, o filme vai ser lançado em 3D 4k e remasterizado, mas somente no dia 9 de fevereiro desse ano.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

Mais sobre Titanic

A história do filme segue Jack, um jovem artista, que conhece Rose durante uma viagem no Titanic, considerado o maior navio do mundo em 1912.

“Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor”, diz a sinopse.

Com a direção de James Cameron, o filme conquistou 11 estatuetas no Oscar, além de bater 2 bilhões de dólares em bilheteria.

O filme é estrelado por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, Victor Garber, Gloria Stuart, entre outros nomes.

Você pode assistir Titanic por meio de plataformas digitais.

