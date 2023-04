Título enganoso: Por que Samara Ressurge não é O Chamado 4

A franquia O Chamado explodiu em popularidade no começo dos anos 2000, especialmente após o excelente filme de Gore Verbinski, remake do original japonês. Agora, chegou aos cinemas brasileiros O Chamado 4: Samara Ressurge. O problema é que esse, na realidade, não é O Chamado 4.

“Pessoas que assistem a um vídeo amaldiçoado subitamente morrem. Essas mortes ocorrem em todo o Japão e Ayaka Ichijo, uma estudante de pós-graduação extremamente inteligente, tenta revelar o mistério que envolve o tal vídeo”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

Repensado para atrair a geração Z, o longa atualiza a história de Samara que agora é invocada através de vídeos amaldiçoados divulgados pela internet.

O filme apresenta a história de Ayaka – interpretada pela atriz japonesa Fuka Koshiba -, uma estudante de pós-graduação que depois de saber que sua irmã assistiu ao conteúdo por diversão, tenta desvendar os mistérios por trás dos vídeos.

A direção é de Hisashi Kimura e traz Fuka Koshiba, Kazuma Kawamura, Mario Kuroba, Hiroyyki Ikeuchi, Yuki Yagi, Naomi Nishida e Hiroyuki Watanabe no elenco.

O roteiro é de Kôji Susuki e Yuga Takahashi e a distribuição é da Paris Filmes.

Explicamos por que o título de O Chamado 4 é enganoso, abaixo. Confira!

Mais sobre O Chamado 4: Samara Ressurge

Apesar do título levar a numeração 4 e o nome Samara, esse filme não faz parte do lado americano da franquia e sim parte da série japonesa, que começou em 1998 com Ring: O Chamado.

Originalmente, O Chamado 4: Samara Ressurge se chama Sadako DX e é o oitavo filme do lado japonês da famosa franquia.

Do lado americano da franquia há, de fato, três filmes: O Chamado 1, 2 e 3 na tradução brasileira – o 3º atuando como um soft reboot da franquia, indo para o lado digital, ao invés do VHS.

Assim sendo, esse filme não continua os eventos de O Chamado 3 e sim os de Sadako, o japonês de 2019.

O Chamado 4: Samara Ressurge está em exibição nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.