Título oficial de Missão: Impossível 7 é revelado

Durante a Cinema Con 2022, a Paramount Pictures anunciou oficialmente o título de Missão: Impossível 7, com Tom Cruise.

O título será Mission Impossible — Dead Reckoning Part One, com Missão: Impossível 8 presumivelmente sendo Mission Impossible — Dead Reckoning Part Two.

Missão: Impossível 7 e Missão: Impossível 8 são, ambos, dirigidos por Christopher McQuarrie, que também trabalhou em Missão: Impossível – Nação Secreta e Missão: Impossível – Efeito Fallout.

Franquia com Tom Cruise

Tom Cruise retorna para liderar o elenco, que agora também conta com Hayley Atwell, de Capitão América: O Primeiro Vingador.

Entre os produtores, estão o próprio Tom Cruise e J. J. Abrams, que ajudou a reformular a franquia em Missão: Impossível 3.

A franquia Missão: Impossível é um dos maiores sucessos da Paramount Pictures, conquistando bons resultados em bilheteria e elogios da crítica.

Missão: Impossível 7, ou Mission Impossible — Dead Reckoning Part One, chega aos cinemas em 13 de julho de 2023.

Já Missão: Impossível 8, ou Mission Impossible — Dead Reckoning Part Two, será lançado em 27 de junho de 2024.