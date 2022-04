Tobey Maguire viverá Charlie Chaplin em novo filme

Não é novidade que Tobey Maguire faz parte do grande elenco de Babylon, próximo filme do diretor Damien Chazelle. No entanto, seu personagem no projeto iminente finalmente foi divulgado!

Após o seu sucesso em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o famoso ator da Marvel viverá agora o lendário Charlie Chaplin no próximo filme de Chazelle.

O elenco já conta com nomes como Brad Pitt, Margot Roobie, Max Minghella, Spike Jonze, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Tobey Maguire é, ainda, um dos produtores do filme.

Mais sobre Babylon

O diretor Damien Chazelle já conquistou o público por filmes como Whiplash e La La Land. Babylon é sua próxima tentativa de chegar ao Oscar.

Seu novo filme, Babylon, é um drama de época ambientado na Idade de Ouro de Hollywood, durante o final dos anos 1920, década marcada pela chegada do som nos cinemas.

Em 2019, quando os rascunhos do filme começaram a ser enviados para os estúdios de cinema, muito foi comentado sobre a qualidade do material. No entanto, o alto orçamento exigido afastou os compradores, mas após algumas reduções feitas por Chazelle sob pressão dos executivos, o longa conseguiu ser vendido para a Paramount.

A previsão de estreia aponta para o ano de 2022.