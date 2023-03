Todo mundo está assistindo filme sobre Pornhub na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme Pornhub: Sexo Bilionário já figura no Top 10 da Netflix – um feito raro para uma produção documental. O sucesso do longa prova, mais uma vez, o interesse do público brasileiro (e internacional) sobre o mercado do sexo e da pornografia.

Pornhub: Sexo Bilionário (Money Shot: The Pornhub Story, no título original), como o próprio nome indica, acompanha a trajetória, as polêmicas e os bastidores de um dos sites pornográficos mais acessados da atualidade.

Continua depois da publicidade

Recomendada para maiores de 18 anos, o filme não é erótico por si só, mas serve como uma ótima sugestão para quem deseja entender melhor como funciona o mercado da pornografia.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o grande sucesso de Pornhub: Sexo Bilionário na Netflix; confira!

Pornhub: Sexo Bilionário conquista o público brasileiro na Netflix.

Pornhub: Sexo Billionário estreou na Netflix no dia 15 de março. Uma produção original da plataforma, o filme não demorou nem 24 horas para surgir no Top 10 do streaming.

Até o fechamento dessa matéria, Pornhub: Sexo Bilionário é o 8º filme mais assistido da Netflix, à frente de hits como Lágrimas do Sol e Amor ao Primeiro Beijo.

“Com depoimentos de artistas, defensores de sobreviventes de exploração sexual e ex-funcionários, este documentário mostra em detalhes os sucessos e escândalos do site Pornhub”, diz a sinopse oficial de Pornhub: Sexo Bilionário na Netflix.

Dirigido pela cineasta Suzanne Hillinger (Weekly), o filme traz entrevistas com grandes expoentes do cinema pornô, como Siri Dahl, Asa Akira e Gwen Adora.

O filme mostra, por exemplo, como o Pornhub – o mais famoso site de entretenimento adulto da história – alterou fundamentalmente a maneira como a pornografia é produzida e distribuída em todo o mundo.

Com o site, produtores de conteúdo erótico conseguiram encontrar milhões de fãs no mundo inteiro, e enquanto isso, a empresa que administra o Pornhub acumulou um patrimônio de bilhões de dólares.

Como indica a sinopse, o filme também aborda os inúmeros escândalos, polêmicas e controvérsias que marcaram a história do site.

Um dos principais tema do filme é o fato do site ter sido acusado de facilitar a exploração sexual de menores, a pornografia de vingança, o tráfico de pessoas e a divulgação de materiais não consensuais.

“Enquanto as organizações antitráfico buscam justiça para as vítimas, o gigante online pode proteger seus colaboradores? Ou seria isso uma nova onda de censura para artistas adultos que fazem pornografia consensual?”, questiona a descrição do documentário.

Ou seja: no centro da trama de Pornhub: Sexo Bilionário está uma importante discussão sobre a comodificação do sexo, os limites do capitalismo e o papel das plataformas digitais no universo erótico.

Você já pode assistir Pornhub: Sexo Bilionário no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.