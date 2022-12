Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre As Linhas Tortas de Deus

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, As Linhas Tortas de Deus se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. Surpreendente, sombrio e cheio de reviravoltas, o longa lidera o Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Nas redes sociais, o filme espanhol também dá o que falar – e todos dizem a mesma coisa sobre a trama.

“Alegando sofrer de paranoia, uma detetive particular se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um dos pacientes”, afirma a sinopse oficial de As Linhas Tortas de Deus na Netflix.

Bárbara Lennie (A Garota de Fogo), vencedora do Prêmio Goya, estrela esse thriller comandado por Oriol Paulo. Eduard Fernández (30 Moedas) e Loreto Mauléon (Pátria) completam o elenco principal.

Revelamos abaixo o que os fãs estão dizendo de As Linhas Tortas de Deus nas redes sociais; confira.

Fãs da Netflix aprovaram As Linhas Tortas de Deus

Atualmente, As Linhas Tortas de Deus lidera o Top 10 da Netflix, à frente de hits como Um Natal Cheio de Graça e O Amante de Lady Chatterley.

O filme não conquistou somente a audiência brasileira, mas também o público internacional. Pessoas do mundo inteiro já assistiram e aprovaram o thriller espanhol.

Para os espectadores da Netflix, As Linhas Tortas de Deus é um filme “excelente”, digno do rol de grandes sucessos da plataforma.

“Dou a nota 9, em 10, para As Linhas Tortas de Deus. O filme tem ótimas reviravoltas, e o final me fez questionar tudo”, comentou um fã no Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os espectadores de As Linhas Tortas de Deus: o filme da Netflix é garantia de suspense.

“As Linhas Tortas de Deus, na Netflix, é completamente insano! Estou pensando até agora naquele final”, comentou outro espectador.

O filme, diferentemente do que muitos fãs imaginam, não é baseado em uma história real. Na verdade, o longa é inspirado no livro homônimo, lançado pelo escritor espanhol Torcuato Luca de Tena em 1979.

Nas redes sociais, os fãs também comparam As Linhas Tortas de Deus a Ilha do Medo, outro sucesso de suspense.

“As Linhas Tortas de Deus me lembra muito Ilha do Medo. Ambos são ótimas histórias de suspense. Recomendo!”, comentou outro fã no Twitter.

Ilha do Medo (Shutter Island, no título original), chegou aos cinemas em 2010. O filme de suspense é protagonizado por Leonardo DiCaprio.

“Se você gostou de Ilha do Medo, tenho certeza que também vai curtir As Linhas Tortas de Deus”, concluiu outro espectador.

As Linhas Tortas de Deus está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.