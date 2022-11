Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre Enola Holmes 2

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Enola Holmes 2 se tornou um enorme sucesso da plataforma. Desde a estreia, o longa figura em posições de destaque no Top 10. Muitos assinantes que já conferiram a trama usaram as redes sociais para compartilhar as impressões – e no final das contas, todo mundo está dizendo a mesma coisa.

“Em seu primeiro caso oficial como detetive, Enola precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela contará com a ajuda dos amigos e do irmão, Sherlock”, afirma a sinopse oficial de Enola Holmes 2.

Além de Millie Bobby Brown e Henry Cavill, o elenco de Enola Holmes 2 conta com Hannah Dodd (Bridgerton), Sharon Duncan-Brewster (Duna), Himesh Patel (Não Olhe Para Cima), Louis Partridge (Pistol) e Susan Wokoma (Crazyhead).

Revelamos abaixo o que os assinantes da Netflix estão dizendo sobre Enola Holmes 2 nas redes sociais; confira.

Segundo o público, Enola Holmes 2 é uma “obra prima”

Além de conquistar o público da Netflix, Enola Holmes 2 ganhou o coração da crítica especializada. O longa garantiu 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Construindo sob o filme anterior, mas com um toque de entretenimento barulhento, Enola Holmes 2 resolve o mistério de como fazer uma continuação satisfatória”, afirma o consenso do site.

Esse mesmo consenso é refletido pela opinião dos fãs. Para os assinantes da Netflix, Enola Holmes 2 é uma verdadeira “obra prima”.

“Acho que todos podemos concordar que Enola Holmes 2 é uma obra prima”, comentou um fã no Twitter.

Na rede social, a maioria das reações são positivas. Muita gente elogia a trama, o tom da história e as performances do elenco.

“Enola Holmes 2 foi o filme mais satisfatório que assisti este ano. As atuações, o enredo, as cenas… Sei que gritei muitas vezes”, afirmou outro espectador.

Para muitos espectadores, o fato do longa utilizar uma história real como pano de fundo para a trama de Enola Holmes é um grande trunfo.

“Enola Holmes 2 é tão bom! E o fato do filme ser baseado em uma história real deixa tudo ainda mais especial”, comentou outro fã.

Finalmente, muitos assinantes da Netflix também elogiaram o desfecho do longa – que deixa o caminho aberto para uma possível continuação.

“Acabei de assistir Enola Holmes 2 e não consigo parar de pensar na revelação do final! Vocês precisam lançar o terceiro filme logo!”, concluiu outro espectador.

A Netflix ainda não confirmou a produção de Enola Holmes 3, mas de acordo com o sucesso dos dois primeiros filmes, tudo indica que a franquia ganhará mais um capítulo.

Você já pode conferir Enola Holmes e Enola Holmes 2 no catálogo brasileiro da Netflix.

