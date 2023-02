Todo Mundo está dizendo a mesma coisa sobre Fantasma e CIA

Sucesso na Netflix, o filme Fantasma e CIA mistura comédia, aventura e elementos sobrenaturais em uma história pra lá de divertida, com risadas para toda a família. Nas redes sociais, os espectadores da plataforma dizem a mesma coisa sobre o novo longa, que também se destaca no Top 10 do streaming.

“Após descobrir um fantasma com um passado obscuro em sua casa, uma família viraliza na internet e se torna alvo de uma agência do governo”, diz a sinopse de Fantasma e CIA na Netflix.

Liderado por David Harbour (Stranger Things) e Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal), o elenco de Fantasma e CIA conta também com Tig Notaro (Na Sua Casa ou Na Minha?), Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Erica Ash (Survivor’s Remorse).

Mostramos abaixo o que os espectadores da Netflix estão dizendo sobre Fantasma e CIA nas redes sociais; confira!

Fantasma e CIA é “surpreendentemente emocionante”

Fantasma e CIA estreou na Netflix no dia 24 de fevereiro de 2023. Menos de 24 horas depois, o longa já figurava em posições privilegiadas no Top 10 do streaming.

Até o fechamento dessa matéria, Fantasma e CIA é o filme mais assistido da Netflix, superando hits como Excluídos e Vingança Solitária.

Embora tenha falhado em causar uma grande impressão na crítica especializada – com apenas 43% de aprovação no Rotten Tomatoes –, Fantasma e CIA ganhou o coração dos assinantes da Netflix.

Nas redes sociais, todo mundo diz a mesma coisa sobre o filme: além de ser bastante divertido, Fantasma e CIA é “surpreendentemente emocionante”.

De acordo com os espectadores, o filme conta com várias cenas tocantes, principalmente em meio ao desfecho.

“Eu realmente não esperava chorar no final de Fantasma e CIA”, comentou um fã no Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os assinantes da Netflix: apesar de ser uma comédia, Fantasma e CIA é um filme bastante reflexivo e inspirador.

“Acabei de assistir Fantasma e CIA, e me surpreendi com o quão doce e emocionante é o filme. Super recomendo”, disse outra espectadora no Twitter.

Muitos fãs também elogiam a performance de David Harbour – o Hopper de Stranger Things – como o fantasma Ernest.

“Fantasma e CIA é engraçado, ao mesmo tempo, incrivelmente triste. David Harbour só diz uma palavra em todo o filme, mas mesmo assim, consegue me fazer chorar. É um ator brilhante. Amei sua performance”, afirmou outro fã.

Sem revelar muitos spoilers, podemos dizer que os assinantes da Netflix devem preparar o lencinho para o desfecho emocionante de Fantasma e CIA.

Você já pode assistir Fantasma e CIA na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.