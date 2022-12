Todo mundo está reclamando sobre a mesma coisa em O Diário de Noel

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, O Diário de Noel se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na plataforma. Repetindo o sucesso de outros romances natalinos, o longa lidera o Top 10 do streaming. Nas redes sociais, os espectadores fazem a mesma reclamação sobre o filme.

“De volta à casa onde passou a infância, um escritor conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois?”, afirma a sinopse oficial de O Diário de Noel na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizado por Justin Hartley (This Is Us) e Barrett Doss (Station 19), O Diário de Noel conta com Bonnie Bedelia (Duro de Matar), Essence Atkins (Inatividade Paranormal) e James Remar (Dexter).

Revelamos abaixo porque os assinantes da Netflix estão reclamando de O Diário de Noel nas redes sociais; confira.

Fãs de O Diário de Noel não curtiram a traição de Rachel

O Diário de Noel, atualmente, lidera o Top 10 da Netflix, superando sucessos como O Milagre, Enola Holmes 2 e Herói da Liberdade.

O longa acompanha a história de Jake, um escritor que volta à cidade natal e, em sua casa da infância, desenvolve uma grande conexão com Rachel.

A personagem, por sua vez, viaja a uma pequena cidade do Vermont em busca de respostas sobre sua mãe biológica.

O ponto mais polêmico de O Diário de Noel, definitivamente, é a trama de Rachel. Afinal de contas, a personagem, basicamente, trai o noivo com Jake.

Nas redes sociais, a trama dá o que falar. Muitos espectadores acusam o filme natalino de “glamourizar a infidelidade”.

“Diário de Noel é sobre alguém que trai o noivo por não ter brio o suficiente para terminar o relacionamento? E nós devemos considerá-lo um filme de Natal que nos faz sentir bem?”, questionou um espectador nas redes sociais.

Para alguns fãs, o elemento de traição na trama de O Diário de Noel “estraga completamente o filme”.

“O Diário de Noel seria um ótimo romance sem esse elemento de traição. Ele arruína todos os momentos doces do filme”, afirmou outro fã.

Embora tenha causado uma boa impressão na crítica especializada, o filme virou alvo de críticas dos assinantes da Netflix.

“O Diário de Noel é um dos piores filmes que já vi. Por que eles transformaram os protagonistas em dois babacas? Aquela mulher traindo o noivo… é uma narrativa bizarra”, afirmou outro espectador.

Ou seja: na opinião dos assinantes da Netflix, O Diário de Noel é muito prejudicado pela trama de traição.

“Para O Diário de Noel, é legal trair! O filme nunca critica essa trama, e por isso, detestei toda a história”, avaliou outro assinante.

O Diário de Noel está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.