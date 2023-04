Todo mundo só tem coisas boas a dizer sobre Fome de Sucesso na Netflix

Sucesso na Netflix, o filme tailandês Fome de Sucesso figura em destaque no Top 10 da plataforma. O longa faz muito sucesso ao acompanhar uma história de desigualdades sociais no mundo da alta gastronomia. Nas redes sociais, os espectadores não poupam elogios para a produção.

“Uma jovem cozinheira chega ao limite após ser convidada para trabalhar com um chef famoso e cruel”, diz a sinopse oficial de Fome de Sucesso na Netflix.

Continua depois da publicidade

Os atores tailandeses Chutimon Chuengcharoensukying (Gênios do Mal) e Nopachai Jayanama (Soco no Estômago) protagonizam este drama perturbador.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a opinião dos assinantes da Netflix sobre Fome de Sucesso; confira!

Fãs da Netflix aprovaram Fome de Sucesso

Fome de Sucesso (Hunger, no título original) estreou na Netflix em 8 de abril de 2023. Dias depois, o longa surgiu no Top 10 do streaming.

Pelo menos até o momento, Fome de Sucesso é o filme mais assistido pelos brasileiros na Netflix, superando hits como Meu Amigo Lutcha e Noé.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa ganhou o coração dos usuários do Twitter e de outras redes sociais.

Na web, os fãs de Fome de Sucesso elogiam todos os aspectos do longa – desde a condução da trama até as performances do elenco.

“Fome de Sucesso é um filme esteticamente agradável, com uma ótima crítica social”, diz um espectador da Netflix no Twitter.

Esse parece ser o consenso entre os fãs de Fome de Sucesso nas redes sociais: o filme é uma produção excelente e cheia de surpresas.

“O filme tailandês Fome de Sucesso, da Netflix, é um drama empolgante e emocionante. É um filme simples com uma mensagem simples, mas mesmo assim deixa uma forte impressão. É uma história básica, mas a maneira como o filme a trabalha faz tudo valer a pena. Tive que prender a respiração!”, disse outro fã no Twitter.

Antes de conferir a trama de Fome de Sucesso, muitos espectadores acreditaram que a temática do longa seria parecida com a de O Menu – um filme muito elogiado que estreou na plataforma Star+ em 2023.

“Terminei de assistir Fome de Sucesso na Netflix. No início, achei que seria algo como O Menu, mas o filme excedeu todas as minhas expectativas. Se eu tivesse que escolher um favorito entre os dois, definitivamente seria Fome de Sucesso”, comentou outra assinante da Netflix.

Em conclusão, de acordo com os assinantes da Netflix, Fome de Sucesso é um filme “10/10”, elogiado em todos os aspectos.

Você já pode assistir o filme tailandês Fome de Sucesso na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.