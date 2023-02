Tom Cruise chorou durante cena de Top Gun: Maverick

Durante sua participação no programa Jimmy Kimmel Live!, Tom Cruise revisitou um dos momentos mais emocionantes de Top Gun: Maverick, o encontro do seu personagem com o Homem de Gelo de Val Kilmer.

“Só quero dizer que foi muito emocionante”, disse Cruise sobre a filmagem da cena. “Conheço Val há décadas, e para ele voltar e interpretar aquele personagem – ele é um ator tão poderoso que instantaneamente se tornou aquele personagem novamente. Você está olhando para o Homem de Gelo”.

Kimmel depois questionou: “Você estava chorando quando filmou isso ou foi só eu?”. Depois de rir, Cruise respondeu: “Eu estava chorando. Fiquei emocionado. Ele é um ator muito brilhante e eu amo o trabalho dele”.

Kilmer, que coestrelou o Top Gun original ao lado de Tom Cruise, perdeu em grande parte a capacidade de falar devido a tratamentos de radiação e quimioterapia para câncer de garganta. Jerry Bruckheimer, que produziu os dois filmes, disse anteriormente ao The Hollywood Reporter que Cruise foi firme na decisão de incluir Kilmer na sequência – o ator agora está livre do câncer.

Top Gun: Maverick foi um grande sucesso de bilheteria e chegou a ser indicado a 6 categorias do Oscar 2023, incluindo Melhor Filme, mas deixou de fora Tom Cruise na categoria de Melhor Ator.

