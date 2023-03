Tom Cruise faz acrobacia insana em pôster de Missão Impossível 7

A cada Missão: Impossível, Tom Cruise busca superar a insanidade que fez no filme anterior. Agora, um pôster do sétimo filme da franquia traz o que pode ser sua acrobacia mais louca.

Cruise já escalou o prédio mais alto do mundo, se pendurou de um avião, pilotou helicóptero, escalou montanha, e muito mais na franquia. Mas em Missão Impossível 7 ele faz uma insanidade que rivaliza com as maiores de sua longeva carreira.

Em determinado ponto do filme, como vimos já em vídeos dos bastidores, Cruise, como Ethan Hunt, pula de um penhasco com uma moto, salta da moto e abre um paraquedas.

O novo pôster de Missão: Impossível 7 mostra justamente um momento dessa sequência. Veja abaixo.

Missão: Impossível 7 chega em 2023

Estão acontecendo as filmagens do sétimo filme da franquia, intitulado Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1. Pela primeira vez na franquia, Missão: Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história.

Christopher McQuarrie assina o roteiro e a direção dos dois filmes, repetindo assim a parceria de sucesso com Tom Cruise.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter) e o retorno de Vanessa Kirby.

Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1 chegará aos cinemas em 13 de julho deste ano. A Parte 2 será lançada em 28 de junho de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.