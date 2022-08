Tom Cruise inspirou ESSE clássico príncipe da Disney

Tom Cruise já estrelou filmes dos mais variados gêneros, embora atualmente esteja mais vinculado aos filmes de ação, como as franquias Missão Impossível e Top Gun. O que nem todos sabem é que ele inspirou um príncipe de clássico da Disney.

Aladdin resistiu ao teste do tempo com suas continuações lançadas diretamente para home video, o musical da Broadway e a adaptação em live-action de 2019.

Os personagens da animação e a trilha sonora divertida fazem os fãs quererem assistir o clássico da Disney repetidamente, mesmo que já tenham se passado 30 anos desde seu lançamento.

Mas de alguma forma, Cruise conseguiu se infiltrar no filme, como aponta o CBR.

Aladdin é um jovem de 18 anos, que vive nas ruas de Agrabah com seu companheiro macaco Abu. Ele se apaixona pela princesa Jasmine, depois que o casal se encontra pela primeira vez em um mercado lotado.

Com a ajuda do Gênio favorito de todos, Aladdin e Jasmine finalmente se casam em Aladdin e o Rei dos Ladrões.

Mas enquanto Aladdin vagamente foi adaptado do conto de As Mil e Uma Noites, as estrelas que inspiraram os dois protagonistas do filme são, na verdade, ambas de Nova York.

Tom Cruise inspirou Aladdin

Os produtores da Disney se inspiraram primeiro no protagonista de De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, para criar seu protagonista masculino.

Mas de acordo com o The Herald News, o chefe do estúdio da Disney não estava convencido pelos esboços da Fox e ordenou aos artistas que tornassem Aladdin mais atraente para as mulheres. Com Fox fora da equação, a Disney teve que encontrar outra fonte de inspiração.

O documentário Diamond in the Rough: The Making of Aladdin traz uma visão dos bastidores do desenvolvimento de Aladdin.

Juntamente com entrevistas exclusivas com o elenco, o documentário também discutiu como Aladdin foi inspirado em Tom Cruise e Jasmine em Jennifer Connelly.

Glen Keane, um animador de Aladdin, falou ao The Los Angeles Times sobre a influência de Cruise no personagem-título depois de assistir Top Gun.

“Em todas as poses de Cruise, notei que havia uma confiança, um olhar nas sobrancelhas, que lhe dá intensidade e ao mesmo tempo um sorriso meio travesso como se ele tivesse algo na manga”, revelou.

Aladdin pode ser assistido por meio do Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.