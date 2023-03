Tom Cruise já assistiu ao filme The Flash – e amou

Tom Cruise teve uma exibição privada de The Flash em sua mansão em Beverly Hills – e amou o filme.

Segundo o Hollywood Reporter, no final de fevereiro, o astro de Hollywood teve uma reunião com o CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, onde o magnata mencionou o quão bom o longa era. Cruise, curioso, pediu para assistí-lo. Zaslav concordou com o pedido e uma cópia do filme foi enviada para Cruise.

Continua depois da publicidade

Mas, de acordo com uma fonte da publicação, a Warner armou um pequeno esquema de segurança para a entrega de The Flash. Um funcionário da Warner levou o filme para a casa de Tom Cruise e ficou lá até o ator terminar de assistir. Quando o ator terminou, o filme foi devolvido ao mensageiro que, consequentemente, devolveu ao estúdio.

Cruise ficou tão impressionado com o que viu que logo depois ligou para o diretor do longa, Andy Muschietti, dizendo que adorou a produção e que The Flash é “tudo o que você deseja em um filme” e “esse é o tipo de filme que precisamos agora”.

Em janeiro, um dos chefes da DC Studios, James Gunn, afirmou que já tinha visto o longa e que The Flash era “um dos maiores filmes de super-heróis já feitos”.

Ezra Miller como The Flash

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.