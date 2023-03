Tom Cruise não foi ao Oscar porque não queria virar piada de novo

Tom Cruise chegou a ser elogiado por Steven Spielberg, que disse que ele pode ter salvado o cinema com o lançamento de Top Gun 2. No entanto, o astro estava com medo de virar piada no Oscar 2023 e, supostamente, foi por isso que não compareceu ao evento.

Tom Cruise, supostamente não foi à 95ª cerimônia do Oscar para evitar ter o ego machucado durante o monólogo de abertura do apresentador Jimmy Kimmel.

De acordo com a Variety, vários insiders insinuaram que Cruise optou por não comparecer à cerimônia do Oscar depois de saber que Judd Apatow estava ajudando com o monólogo de Kimmel.

Apatow recentemente organizou o 75º Directors Guild of America Awards em fevereiro, onde contou várias piadas brutais às custas de Cruise.

No entanto, a produtora executiva de Jimmy Kimmel Live, Molly McNearney – que também é esposa de Kimmel – disse à Variety que Apatow “não estava escrevendo ou fazendo nada para o monólogo” e que Kimmel originalmente queria passar a maior parte de seu monólogo falando sobre como Cruise salvou o cinema graças a Top Gun: Maverick.

“Jimmy ama Tom. Tom tinha acabado de estar no programa na semana anterior”, disse McNearney. “E eles falaram sobre se verem mais uma vez e Jimmy estava animado para dizer a ele que conseguimos pilotos reais para fazer o sobrevoo no topo do Oscar. Jimmy ficou realmente desapontado por Tom Cruise não ter vindo.”

McNearney explicou que o monólogo original tinha “um trecho de três minutos” homenageando a estrela de Top Gun, que acabou sendo cortado.

As piadas de Judd Apatow sobre Tom Cruise

Durante o Directors Guild of America Awards de 2023, o apresentador Judd Apatow não resistiu a algumas piadas obscuras às custas do ator.

“Os efeitos especiais em Maverick eram tão de alto nível que eu nem conseguia ver a pilha de listas telefônicas em que Tom Cruise se sentou para alcançar os controles de voo”, brincou Apatow em seu monólogo.

“Lembre-se de quando Tom Cruise pulou para cima e para baixo no sofá [em sua entrevista de 2005 sobre a ex-esposa Katie Holmes] e todos nós pensamos: ‘Que lunático!’ E agora ele salta de moto de um penhasco e todos nós ficamos tipo, ‘Tom está bem'”.

O diretor acrescentou: “Tom não está bem. Alguém precisa explicar-lhe algo chamado CGI. Você tem 60 anos. Acalme-se. Mas cada vez que ele faz uma destas novas acrobacias, parece um anúncio para a Cientologia”.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.