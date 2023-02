Tom Cruise revela quando pretende parar de fazer acrobacias em filmes

Tom Cruise não pretende parar tão cedo de desafiar a morte.

Durante participação no programa Jimmy Kimmel Live, o astro deixou claro que não tem nenhuma intenção de reduzir ou deixar de fazer suas próprias acrobacias em seus filmes.

Questionado se ele pretende continuar fazendo quando estiver com 80 anos, Tom Cruise respondeu:

“Estou planejando isso. Eu tenho feito isso toda a minha vida. Sempre escrevendo, sempre trabalhando em histórias e escrevendo esquetes. Eu era aquela criança que, rastejava para fora do sótão e ficava no telhado e tinha uns 4 anos porque gostava de olhar o céu, as nuvens e as estrelas”, afirmou.

Recentemente, Cruise apareceu fazendo um pulo insano de moto durante as filmagens de Missão: Impossível 7 – veja aqui.

Missão: Impossível 7 chega em 2023

Pela primeira vez na franquia, Missão: Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história. Com isso, o oitavo longa da série já está confirmado.

Christopher McQuarrie comanda os dois filmes. Assim, repete a parceria de sucesso com Tom Cruise.

Com o título oficial de Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1, McQuarrie também escreveu o roteiro do novo filme.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter) e o retorno de Vanessa Kirby.

Missão: Impossível 7 chegará aos cinemas em 13 de julho deste ano.

