Tom Cruise se posiciona contra o streaming com Top Gun 2

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) sofreu inúmeros adiamentos, mas Tom Cruise bateu o pé acerca do lançamento do filme nos cinemas.

Originalmente, o filme deveria estrear em 24 de junho de 2020, mas tudo mudou com a pandemia e o lançamento ocorreu apenas em 2022. Com a estreia em Cannes, Cruise falou sobre lançar a possibilidade de lançar filmes diretamente no streaming.

Continua depois da publicidade

‎”Isso não vai acontecer. Nunca”, disse Cruise (via Variety). “Passei muito tempo com donos de cinemas. As pessoas que servem a pipoca, as que fazem isso acontecer”.‎

‎O ator disse que ligou para os donos de cinemas com uma mensagem: “Por favor, eu sei o que você está passando. Apenas saiba que estamos fazendo Missão Impossível e Top Gun está para estrear.”‎

‎E Cruise foi claro que ele não projeta seus filmes para serem transmitidos na Netflix ou Amazon Prime Video.

‎”Faço filmes para a tela grande”, disse Tom Cruise.‎

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022 e está sendo muito elogiado.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.