Tom Cruise se supera em Missão Impossível 8; veja como

O astro Tom Cruise se superou de novo, e dessa vez foi em Missão: Impossível 8.

Possivelmente, o último filme da franquia com o astro, o oitavo longa-metragem da saga de ação é um dos mais aguardados de 2024.

O diretor Christopher McQuarrie revelou que o terceiro ato do filme vai apresentar a maior sequência de ação, com Cruise conseguindo superar sua próprias cenas (via ScreenRant).

“Temos a maior parte da sequência de ação do terceiro ato na lata para a parte 2. Já sabemos qual é o terceiro ato da parte 2. É Tom superando Tom superando Tom, várias vezes ao dia. Essa é uma das duas sequências realmente grandes e ambiciosas do filme”, disse ele.

A estrela é conhecida por sempre fazer suas cenas de ação, e isso ficou ainda mais nítido em uma imagem dos bastidores do longa-metragem.

Missão: Impossível 7 vem aí

Pela primeira vez na franquia, Missão: Impossível usará dois filmes para contar uma mesma história. Com isso, o oitavo longa da série já está confirmado.

Caso isso não acontecesse, Missão: Impossível 7 teria quase três horas de duração. A informação foi confirmada pelo diretor Christopher McQuarrie.

Christopher McQuarrie, inclusive, comanda os dois filmes. Assim, repete a parceria de sucesso com Tom Cruise.

O elenco terá ainda os nomes de Hayley Atwell (Agente Carter), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia), Shea Whigham (Agente Carter) e o retorno de Vanessa Kirby.

O papel de vilão do filme deve ficar com Esai Morales. O ator é conhecido por Titãs.

Missão: Impossível 7 estreia em julho de 2023 nos cinemas. O oitavo filme ficou para 2024.

