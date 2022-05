Tom Hanks recebeu salário incrível por Forrest Gump; veja

O ator Tom Hanks esteve em várias produções aclamadas, com Forrest Gump – O Contador de Histórias sendo uma das principais.

O clássico do cinema representou uma vitória absoluta para a carreira de Tom Hanks. Não apenas porque ele conquistou o Oscar de Melhor Ator por seu trabalho, mas também porque recebeu um salário que era impressionante, principalmente para a época.

De acordo com o Looper, Tom Hanks recebeu cerca de US$ 65 milhões por Forrest Gump – O Contador de Histórias.

Esse é um salário que nem mesmo alguns grandes astros recebem hoje em dia. Sem mencionar que, atualmente, isso valeria ainda mais.

Mas, por que Tom Hanks recebeu tanto dinheiro por Forrest Gump – O Contador de Histórias? Bom, não foi apenas por causa do talento dele.

Acontece que o ator negociou um acordo com a Paramount Pictures em que colaborou com parte do orçamento de Forrest Gump – O Contador de Histórias.

Ele, por exemplo, ajudou a pagar por aquela cena icônica em que Forrest Gump corre através dos Estados Unidos.

Em troca, a Paramount Pictures concordou em dar para Tom Hanks uma porcentagem da bilheteria de Forrest Gump – O Contador de Histórias.

Foi um acordo lucrativo para o ator, até porque o clássico do cinema arrecadou mais de US$ 678 milhões ao redor do mundo.

Hoje em dia, os estúdios de Hollywood nem costumam mais fazer esse tipo de acordo. Um ator acabava lucrando mais do que o próprio estúdio.

No Brasil, Forrest Gump – O Contador de Histórias está disponível na Netflix.

