Tom Hanks revela se faria filme na Marvel

A estrela Tom Hanks, conhecido por papéis em Náufrago e Forrest Gump, revelou se faria parte da Marvel algum dia.

O universo de heróis mais badalado do cinema possui grandes atores e atrizes. Recentemente, a atriz Charlize Theron apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Continua depois da publicidade

Em uma conversa para promover o filme Pinóquio, nova produção do Disney+, Hanks afirmou que a Marvel Studios nunca entrou em contato com ele (via ScreenRant).

No entanto, ele está aberto a participar do MCU de alguma forma. O ator chegou a comparar o universo de filmes da Marvel com os faroestes de John Ford.

“Você pode dizer que o universo de faroestes de John Ford não é tão diferente, talvez, do que o MCU. Se for um faroeste audacioso de John Ford, você faria isso? Talvez você pode fazer isso”, disse ele.

Atriz de Halloween responde se quer participar do MCU

Em recente entrevista, a intérprete de Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, abordou sobre o assunto da famosa editora de heróis. Ela esclareceu o mal-entendido, após alguns fãs a criticarem por ter falado “contra” o MCU (via The Direct).

“O que eu estava falando é que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo era um pequeno filme que fomos capazes de contar uma história multiverso, que realmente tocou as pessoas. Não precisa ser um filme da Marvel para ser um espetáculo e realmente emocionar você”, disse ela.

Curtis se diz uma competidora amigável, e revela que não acha que a Marvel vai ligar para ela e lhe oferecer um papel, dado sua idade. Apesar disso, a atriz trabalharia para a empresa.

“Honestamente, eu não posso imaginar que eles vão ligar. Eu trabalho com muitas pessoas em muitas coisas diferentes, e se o papel fosse interessante e eu pudesse trazer o que faço para ele, é claro que eu [trabalharia com a Marvel]”, revelou a atriz. “O que vou fazer, dizer não? É claro! Mas acho difícil imaginar que a Marvel vai descobrir algo a ver com uma mulher de 64 anos.”

A atriz ainda mostrou preocupação com o uso constante da tela verde, algo que o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não teve.

“Temo que se eu fizer um filme da Marvel, eles vão colocar pontos em mim e me fazer agir sozinho em um armazém em algum lugar”, brincou.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.