Tom Hanks será rejuvenescido digitalmente em novo filme de Robert Zemeckis

O ator Tom Hanks, conhecido por papéis em O Resgate do Soldado Ryan e Forrest Gump, será rejuvenescido digitalmente em novo filme de Robert Zemeckis.

O longa-metragem com o título Here será mais uma parceria entre Zemeckis e Hanks, que estiveram juntos em vários filmes (via Variety).

Continua depois da publicidade

Baseado na história em quadrinhos de Richard McGuire, Here se passa na Nova Inglaterra, e explora um conto de amor, perda, esperança, luta e legado. O filme usará uma tecnologia para deixar os protagonistas bem mais novos do que são.

Além de Hanks, o projeto é estrelado por Robin Wright (Mulher-Maravilha), Paul Bettany (WandaVision) e Kelly Reilly (Yellowstone). Here não tem previsão de lançamento.

Enquanto Here não possui mais detalhes, Tom Hanks pode ser visto em O Pior Vizinho do Mundo, que está em cartaz no Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.