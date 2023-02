Tom Hardy anuncia o início da produção de Venom 3

Tom Hardy, astro da franquia Venom, anunciou em seu Instagram que a pré-produção do terceiro filme já começou.

O ator postou um vídeo de uma cena deletada (ou cena de teste) do primeiro filme do Venom. A legenda diz: “Enquanto trabalhava na pré-preparação do V3 @lelping @sonypictures @sony @venommovie, surgiu este vídeo antigo”.

Continua depois da publicidade

Clique aqui para ver o vídeo e o anúncio de Venom 3.

Mais sobre a franquia Venom

A franquia Venom é estrelada por Tom Hardy como Eddie Brock. Ele também dá voz ao simbionte.

A franquia nasceu da ideia da Sony de criar derivados para inimigos do Homem-Aranha. Eddie Brock e Peter Parker já foram grandes rivais nos quadrinhos, embora atualmente eles geralmente sejam retratados como companheiros.

O primeiro Venom teve direção de Ruben Fleischer. Já a continuação contou com Andy Serkis no comando. Venom 3 será dirigido por Kelly Marcel (roteirista de Cinquenta Tons de Cinza), que escreveu e produziu os primeiros filmes de Venom. Marcel também assinará o roteiro do terceiro longa.

Por enquanto não há detalhes sobre Venom 3 nem data de lançamento.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.