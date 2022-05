Top Gun 2: Compositor diz que música de Lady Gaga tem duplo sentido

Top Gun – Ases Indomáveis, de 1986, foi um grande sucesso não só graças a sua grande história de ação ou a atuação icônica de Tom Cruise, mas por sua trilha sonora marcante.

Hinos como Danger Zone, de Kenny Loggins, Take My Breath Away, de Berlin, e You’ve Lost That Lovin’ Feeling, de The Righteous Brothers, marcaram a trilha sonora do sucesso dos anos 80, e Top Gun: Maverick precisou pensar muito na escolha de suas músicas para repetir o feito.

Com a talentosa e popular Lady Gaga performance Hold My Hand, escrita por ela mesma, o filme ganhou um ponto extra, e o produtor Lorne Balfe comenta que a letra, na verdade, tem um duplo sentido.

“Começamos a usar esse tema para falar sobre amor de duas pessoas, mas também [é válido] para um momento emocional, abraçando os sacrifícios pelos quais esses pilotos passam. O amor pelo voo sempre foi um assunto sobre o qual conversamos. No final dessa primeira sequência, quando Maverick está tentando bater o recorde de velocidade, ouvimos um chamado para esse tema”, conta em entrevista à Variety.

Confira o clipe oficial da música logo abaixo:

Top Gun: Maverick já está em cartaz nos cinemas.

