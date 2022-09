Top Gun 2 continua voando alto e supera Pantera Negra

Depois de já ser o filme com maior bilheteria de 2022 até agora, Top Gun: Maverick acaba de passar o longa Pantera Negra de 2018, e se tornou a quinta maior bilheteria da história dos Estados Unidos arrecadando 700,8 milhões de dólares.

Agora o filme está no top 5 filmes em ganhos nos EUA, atrás de Star Wars VII: O Despertar da Força (US$936 milhões), Vingadores: Guerra Infinita (US$858 milhões), Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa (US$811 milhões) e Avatar (US$760 milhões).

Continua depois da publicidade

Desde sua estreia no dia 27 de maio deste ano, a continuação do clássico dos anos 80 não para de crescer nas bilheterias e já acumulou 1,4 bilhão de dólares no mundo todo. Além de ser o filme mais lucrativo da carreira do astro Tom Cruise, o longa também é o segundo filme pós pandemia a ter uma bilheteria superior a marca de 1 bilhão de dólares.

“Sem dúvidas Top Gun: Maverick é um verdadeiro marco cultural que mostra o poder da experiência do cinema,” declarou Brian Robbins, presidente e CEO da Paramount Pictures.

O executivo também declarou estar celebrando estas conquistas com muita gratidão a Tom Cruise e toda a equipe e elenco por trás do filme, inclusive ao marketing e distribuidores da Paramount, além dos novos e antigos fãs da franquia.

Revelado salário astronômico de Tom Cruise em Top Gun 2

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) provou ser um dos maiores sucessos de bilheteria de 2022 e Tom Cruise saiu com uma verdadeira fortuna após a conclusão das filmagens.

O salário do astro no filme foi revelado pela Variety e consegue ser mais que seis vezes maior que o orçamento do filme original de 1986.

Desde que estreou em maio, Top Gun 2 já passou da marca de US$ 1 bilhão na bilheteria, tornando-se o filme mais bem-sucedido da carreira de Cruise.

Dito isso, ele levou para casa US$ 100 milhões por conta do filme, mais da metade do orçamento de Top Gun 2, de US$ 170 milhões, e mais que seis vezes mais que o orçamento do original, de US$ 15 milhões, pelo qual recebeu US$ 2 milhões.

Vale apontar que Tom Cruise tem participação no lucro de bilheteria, isso explica o valor astronômico.

Top Gun 2 está disponível nas plataformas de aluguel digital.

Sobre o autor Redação