Top Gun 2 quase causou incidente internacional por causa de uma cena

O filme Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é um enorme sucesso de crítica e bilheteria, sendo ainda a maior bilheteria de 2022. No entanto, o longa quase causou um incidente internacional por conta de uma cena.

Usando os efeitos práticos de forma constante, a sequência de Top Gun com Tom Cruise conseguiu parceria como a Marinha dos Estados Unidos, bem como o elenco teve de treinar para pilotar os caças.

Continua depois da publicidade

Joseph Kosinski, diretor do filme, comentou que, por conta da ideia de gravar uma cena em um local secreto, isso quase causou problemas para os Estados Unidos (via ScreenRant).

“Fui à Estação Aeronaval de Armas de China Lake, que é uma base da Marinha no deserto. Eu estava fazendo um tour pela base em busca de um hangar para a sequência Darkstar. E eles disseram: ‘”‘Você pode tirar fotos, desde que não aponte sua câmera para lá'”, disse ele.

“Eu olho para lá, e há um hangar realmente interessante com uma torre e arame farpado ao redor e uma porta azul. Eles disseram que não era para fotografar e nem olhar, mas pedi para ir até lá, desde que eu não tirasse nenhuma foto”, comentou o diretor.

A Marinha ainda permitiu filmar no local quando houvesse a retirada de alguns equipamentos. No entanto, quando os equipamentos foram retirados, alguns satélites de outros países se moveram no espaço e tiraram fotos dele.

“Quando retiramos para as filmagens, disseram-me que alguns satélites pertencentes a outros países realmente se moveram no espaço para tirar fotos dele”, revelou Kosinski. “Acho que eles conseguiram rastrear isso, o que achei incrível. Se eles pudessem aproximar muito o zoom, veriam que Tom Cruise está na cabine de pilotagem, o que é bem legal.”

Tom Cruise em Top Gun: Maverick

Elenco de Top Gun 2 passou por intenso treinamento debaixo d’água

Além de um treinamento rigoroso no ar, os astros do filme passaram por outro treinamento, mas dessa vez debaixo d’água.

Bruckheimer comentou que o elenco ficou dentro de gaiolas e com vendas, a três metros de profundidade na água e de cabeça para baixo.

“Eles os colocam em uma espécie de gaiola, vendam-nos, jogam-nos na água a 2,5 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, viram-nos de cabeça para baixo e eles têm que descobrir como sair dessa gaiola”, disse ele.

Por conta do grande uso de efeitos práticos, que Cruise prefere muito mais do que efeitos especiais, o longa-metragem se tornou um dos favoritos dos fãs no ano.

Top Gun: Maverick está disponível apenas para aluguel digital.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.