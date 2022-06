Top Gun: Maverick se torna o maior filme da carreira de Tom Cruise

Top Gun: Maverick continua quebrando recordes!

Em seu segundo fim de semana nas bilheterias dos Estados Unidos o filme já se aproxima dos US$ 290 milhões, superando com folga os US$ 234 milhões de Guerra dos Mundos, filme de 2005 que era, até então, a maior bilheteria da carreira de Tom Cruise.

Desde sua estreia nos cinemas Top Gun: Maverick tem recebido boas avaliações, tanto dos fãs quanto da crítica especializada, somando 97% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Todo o sucesso da sequência prepara o terreno para um terceiro filme de Top Gun, que já está sendo pedido pelos fãs, mas ainda não foi confirmado por sua equipe.

Enquanto isso, veja Top Gun: Maverick nos cinemas.

A informação é do site Comic Book.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.