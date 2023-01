Tragédia em JUNG_E: Atriz morreu antes do lançamento do filme

Quem já conferiu JUNG_E na Netflix sabe que o filme é dedicado à atriz Kang Soo-Yeon. Muito famosa na Coreia do Sul, a estrela de cinema faleceu recentemente, antes do lançamento do longa. A trama de ficção científica, dessa forma, serve como uma homenagem para a atriz, intérprete de uma das personagens mais importantes.

“Num futuro pós-apocalíptico, uma pesquisadora lidera os esforços de pôr fim a uma guerra civil. Para isso, clona o cérebro de uma destemida capitã do exército: sua mãe”, afirma a sinopse oficial de JUNG_E.

Esse drama de ficção científica tem direção de Yeon Sang-ho (Profecia do Inferno) e atores como Kang Soo-yeon, Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo no elenco.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a despedida de Kang Soo-yeon em JUNG_E; confira!

Kang Soo-Yeon faleceu antes do lançamento de JUNG_E

Na trama de JUNG_E, o mais novo hit sul-coreano de ficção científica da Netflix, a atriz Kang Soo-yeon interpreta Yun Seo-hyun, a líder de um time de cientistas no laboratório Kronoid.

Com uma tecnologia inovadora, a pesquisadora desenvolve um método de clonagem cerebral que utiliza inteligência artificial para reviver soldados caídos e salvar a humanidade em um futuro pós-apocalíptico.

É a partir da decisão da personagem que o laboratório decide clonar a Capitã Yun Jung-yi, mãe de Yun Seo-hyun. O clone, a partir daí, serve como a protagonista “de facto” do filme de ficção científica.

JUNG_E representa o último projeto de Kang Soo-yeon nos cinemas. A atriz faleceu em 7 de maio de 2022, aos 55 anos.

Aclamada internacionalmente, principalmente entre os anos 80 e 90, Kang também é conhecida como “a primeira estrela mundial da Coreia do Sul”.

Ela começou sua carreira artística ainda como atriz-mirim, e eventualmente, se tornou uma das artistas mais famosas do país, com elogiadas performances em séries como A High School Student’s Diary e Mimi and Cheolsu’s Youth Sketch.

Em 1987, Kang Soo-yeon ganhou fama internacional por sua performance como Im Kwon-taek no filme The Surrogate Woman.

Por sua atuação, Kang levou a Taça Volpi de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Veneza, entrando para a história como a primeira estrela sul-coreana a receber a honraria. No mesmo ano, Kang ganhou vários prêmios na Europa.

No dia 5 de maio de 2022, Kang Soo-yeon foi encontrada desmaiada em sua residência em Seoul. A atriz foi levada ao hospital, mas faleceu dois dias depois, após sofrer um ataque cardíaco causado por uma hemorragia cerebral. Ela tinha apenas 55 anos.

O Festival Internacional de Jeonju, um dos festivais de cinema mais importantes da Ásia, homenageou a atriz em seu encerramento – que por coincidência, aconteceu no mesmo dia da morte de Kang Soo-yeon.

“Kang Soo-yeon foi uma brilhante estrela do cinema sul-coreano. Nunca vamos esquecer do legado que ela deixou na indústria”, disseram os representantes do festival.

JUNG_E, o último filme de Kang Soo-yeon, está disponível na Netflix.

