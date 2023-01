Trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão está traumatizando os fãs

O trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão (Evil Dead Rise), além de mostrar o terror do filme, está traumatizando muitos fãs da franquia.

O tão aguardado novo longa-metragem da saga promete ser sangrento e brutal, com uma nova ameaça perseguindo as protagonistas.

Continua depois da publicidade

Com muita violência, o trailer apresentou momentos angustiantes para os personagens do filme, mas os fãs estão marcando uma cena como a mais traumática (via ComicBook).

Em uma parte do trailer, a personagem possuída pelo demônio pega o ralador de queijo e desfere um golpe na perna de sua vítima, causando arrepios nos espectadores.

Veja as reações, abaixo.

A cena com o ralador de queijo está causando arrepios

“Até agora, A Morte do Demônio: A Ascensão parece ter sido feito especificamente para mim da maneira como vem da escola de pensamento Tenet de que você pode fazer sua cozinha lutar 50% mais gnarlier se você jogar um ralador de queijo na mistura”, disse um fã.

“Eu assistindo Babilônia: ‘Bem, isso é um pouco grosseiro. Desagradável, realmente. Desnecessário mesmo.’ Eu chegando na parte do ralador de queijo do trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão: ‘Oh droga! [estremecendo, tremendo] Sim! Sim! Preciso desse filme para ontem!'”, disse outro fã.

“Foi nesse momento que eu soube que nós, o público… estávamos prestes a testemunhar algo mais hediondo”, escreveu mais um fã.

“Bem, finalmente assisti o trailer de A Morte do Demônio: A Ascensão. Vai dizer, nunca mais vou olhar para um ralador de queijo da mesma maneira agora”, comenta mais uma fã.

“Ok, o ralador de queijo me colocou a bordo com A Morte do Demônio: A Ascensão”, disse outra fã.

A Morte do Demônio: A Ascensão (Evil Dead Rise) estreia em 21 de abril de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.