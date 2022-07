Trailer de filme da Netflix é chamado de “pior de todos os tempos”; veja

Quando o diretor Rob Zombie anunciou que faria um remake de Os Monstros, algumas pessoas ficaram com um pé atrás.

Mas ninguém podia ter imaginado que chegaria a esse nível. O trailer do remake de Os Monstros foi divulgado recentemente, e alguns internautas já estão chamando de “o pior trailer de todos os tempos”.

O curioso é que, apesar de ser uma produção modesta, ela vem de uma grande empresa: a Universal. O que também é curioso é que, apesar de ter o seu próprio serviço de streaming, a Universal preferiu vender os direitos para a Netflix.

Isso quer dizer que, sim, a gigante do streaming será a responsável pela distribuição de Os Monstros ao redor do mundo.

Confira abaixo o trailer de Os Monstros, chamado de “o pior de todos os tempos”.

Nova versão de uma clássica série de TV

Os Monstros era um clássico seriado dos anos 60. Teve apenas duas temporadas, mas construiu uma grande base de fãs, que ficaram curiosos para esta nova versão.

O trailer indica uma produção muito trash, o que pode agradar os fãs de Rob Zombie, mas ofendeu aqueles que acompanharam a série de TV.

Atuações, direção, diálogos, figurinos, efeitos especiais… todas essas coisas foram criticadas no trailer. De alguma forma, no entanto, a produção conseguiu garantir o seu lugar no catálogo da Netflix.

O remake de Os Monstros chega na Netflix em setembro.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.