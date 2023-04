Trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso tem Tobey Maguire e Tom Holland

A Sony Pictures divulgou mais um trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que mostra as versões do herói vividas por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

A prévia já começam com narração em off dessas versões do personagem, com direito a trechos de seus respectivos filmes.

Continua depois da publicidade

O trailer tem até uma referência direta a Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com citação ao Doutor Estranho.

Isso mostra que o multiverso de Através do Aranhaverso inclui os filmes anteriores do Homem-Aranha.

Veja o novo trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, abaixo.

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Por enquanto, os detalhes da trama de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que o longa vai envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que ele esteja de volta.

A direção de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller. Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 1º de junho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.