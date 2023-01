Trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deu grande spoiler sobre Kang

Um dos filmes mais aguardados do ano, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, pode ter revelado demais em seu último trailer, dando um grande spoiler sobre Kang.

O novo longa da Marvel terá a presença de Kang, o Conquistador como vilão da produção, e ainda prepara terreno para Vingadores: Dinastia Kang.

No trailer final, é revelado mais sobre o que unirá Kang e o Homem-Formiga, com a narração do vilão dizendo que Scott perdeu tempo demais assim como ele. Kang vai oferecer o tempo, para que o her´pi consiga recuperar o que perdeu.

Posteriormente, Janet orienta Scott e ao restante dos aliados do que o vilão é capaz, e diz que não devem confiar em nenhum momento nele.

Porém, Kang parece ser ardiloso o suficiente, e que em troca do tempo que dará para Scott, ele precisa de algo que o Homem-Formiga poderia trazer. No final, ainda é possível ver Scott dizendo ao vilão que eles tinham um acordo, provando que o personagem não é nada confiável (via ScreenRant).

Kang é o grande vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Trailer de Homem-Formiga 3 já revelou o suficiente do filme

O trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania parece repetir um problema que outras produções do MCU já possuem. Diversos trailers e comerciais de séries e filmes da Marvel acabam revelando demais em alguns momentos. O trailer do novo Homem-Formiga chega a revelar o que vai desencadear a luta entre o herói e Kang, o Conquistador.

Desde o primeiro trailer do novo longa do personagem, Kang oferece um retorno seguro de Scott para casa e dar o tempo que fosse, caso ele o ajudasse. Possivelmente, haverá ainda mais surpresas no desenrolar de Homem-Formiga e Kang no novo filme.

No entanto, é claro que ainda é possível que algumas dessas cenas possam não estar no corte final do filme, enganando boa parte do público.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

