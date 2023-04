Trailer de Peter Pan e Wendy tem duelo contra o Capitão Gancho

Peter Pan e Wendy, filme live-action do Disney+ baseado nos personagens de Peter Pan,ganhou seu trailer completo, após um teaser ter sido divulgado há alguns dias.

A prévia mostra ainda mais da Terra do Nunca, além de indicar algumas cenas icônicas do original, que podemos ver transpostas no remake.

Continua depois da publicidade

Ainda vemos um curto trecho de um dos duelos de Peter Pan contra o Capitão Gancho, que no live-action é interpretado por Jude Law.

Confira o trailer de Peter Pan e Wendy, abaixo.

Mais sobre Peter Pan e Wendy

O filme apresenta Wendy Darling, uma jovem com medo de deixar sua casa de infância para trás, que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer.

Ao lado de seus irmãos e uma pequena fada, Tinker Bell, ela viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra um capitão pirata do mal, Capitão Gancho, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre.

O elenco traz Jude Law como Capitão Gancho, Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy Darling, Yara Shahidi como Tinkerbell, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

O roteiro de Peter Pan e Wendy foi escrito por David Lowery e Toby Halbrooks. A direção ficou a cargo de David Lowery (A Lenda do Cavaleiro Verde).

Peter Pan e Wendy estreia em 28 de abril no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.