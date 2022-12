Trailer de Super Mario Bros – O Filme esconde personagem de Donkey Kong

O novo trailer de Super Mario Bros – O Filme foi lançado, contando com várias referências ao famoso jogo da Nintendo. No entanto, os fãs podem não ter notado que o trailer esconde um personagem clássico de Donkey Kong.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, afirma a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Revelamos abaixo qual é o outro personagem de Donkey Kong que pode aparecer em Super Mario Bros – O Filme; confira (via ScreenRant).

Qual é o personagem que pode aparecer?

No marca de um minuto e 55 segundos, o piloto na esquerda, no fim da imagem, parece idêntico ao Kiddy Kong, o membro mais jovem da família Donkey Kong.

O personagem não apareceu em muitos jogos, mas ele é bem lembrado por ter aparecido justamente em Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!

Kiddy Kong, no jogo, foi apresentado como o primo bebê de Dixie Kong. Os dois tiveram que trabalhar juntos para resgatar Donkey e Diddy Kong.

Não está claro como Donkey Kong e os outros personagens se encaixam na história do filme animado de Mario Bros, mas o final do trailer pode fornecer uma pista.

Donley Kong começará como um inimigo, mas acabará ficando ao lado de Mario na reta final, com Mario, Luigi e outros aliados lutando contra Bowser.

Uma multidão de primatas assiste à luta de Mario e Donkey Kong no início do trailer, e isso já pode indicar a possibilidade de vários outros personagens aparecerem.

Por sua vez, a família Kong, bem representada nos jogos, poderia ser toda apresentada na animação, com seus principais personagens.

Super Mario Bros. chegará aos cinemas em 7 de abril de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.