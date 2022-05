Trailer de Thor 4 indica morte do herói de Chris Hemsworth

O trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) trouxe muitas revelações, mas uma delas pode estar escondida. Pode ser que o personagem de Chris Hemsworth morra no filme da Marvel.

A prévia começa com Korg contando a história do “viking espacial”. O detalhe importante de ser notado é que ele se refere ao Thor no passado, indicando que o herói pode encontrar seu fim no filme.

Tendo em vista que o vilão do longa-metragem é Gorr, que está em missão pessoal para matar os deuses, pode ser que Thor, de fato, morra no filme.

Vale apontar, no entanto, que não há contexto para a cena de Korg, que pode se passar no futuro e pode ser que o personagem apenas tenha achado que Thor morreu.

Outra possibilidade é que veremos Thor morrendo e sendo ressuscitado em seguida.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

