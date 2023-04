Trailer de Wish: O Poder dos Desejos traz linda animação em fantasia da Disney

A Disney lançou o teaser trailer de Wish: O Poder dos Desejos, nova animação da Walt Disney Animation Studios, que traz um estilo artístico ainda inédito nos filmes do estúdio.

A vencedora do Oscar por West Side Story, Ariana DeBose, dubla a personagem principal Asha, que, junto com sua prestativa cabra chamada Valentino, descobre um dia que seus desejos podem literalmente se tornar realidade.

O filme se passa em um reino fantástico, governado por um rei dublado por Chris Pine, que foi revelado como integrante do elenco no CinemaCon 2023.

Veja o trailer, nas versões legendada e dublada, abaixo.

Mais sobre Wish: O Poder dos Desejos

Wish: O Poder Dos Desejos apresenta Asha, uma jovem sonhadora e espirituosa, cujo poderoso desejo é ouvido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Estrela.

Asha e Estrela se propõem a provar que, quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

O longa-metragem, que também conta com a voz de Alan Tudyk na versão em inglês como Valentino, o bode favorito de Asha, e Chris Pine como o Rei Magnífico, tem direção de Chris Buck (Frozen – Uma Aventura Congelante; Frozen 2) e Fawn Veerasunthorn (Raya e o Último Dragão), produção de Peter Del Vecho (Frozen – Uma Aventura Congelante; Frozen 2) e coprodução de Juan Pablo Reyes (Encanto).

Jennifer Lee (Frozen – Uma Aventura Congelante; Frozen 2) é a produtora executiva. Lee e Allison Moore (Night Sky; Manhunt) são as roteiristas. Com canções originais da cantora e compositora indicada ao Grammy Julia Michaels e do produtor, compositor e músico vencedor do Grammy Benjamin Rice, além da trilha musical do compositor Dave Metzger.

Wish: O Poder Dos Desejos estreia em novembro nos cinemas.

