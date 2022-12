Trailer épico de Barbie com Margot Robbie recria 2001: Uma Odisseia no Espaço

Não é todo dia que esperamos ver Barbie vinculada a 2001: Uma Odisseia no Espaço. Mas é exatamente isso que Greta Gerwig trouxe no primeiro trailer de seu mais novo filme.

Com as estrelas Margot Robbie como Barbie, e Ryan Gosling como Ken, o longa-metragem da boneca mais famosa do mundo será lançado apenas em 2023.

A prévia começa com uma narração em off, dizendo que desde os primórdios as meninas brincavam com bonecas, mas todas eram como bebês. Até a primeira Barbie surgir.

Em seguida, vemos uma boneca gigante e em seguida, no lugar dela, está uma Margot Robbie gigante.

Tudo isso, ao estilo de 2001: Uma Odisseia no Espaço (incluindo a música), com direito até à icônica montagem do osso virando estação espacial (aqui a boneca vira o título de Barbie).

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Barbie

Como os personagens principais, teremos Margot Robbie (Aves de Rapina) como Barbie e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações) como Ken.

O resto do elenco conta com os seguintes nomes: America Ferrera (Ugly Betty), Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

Todos esses outros atores não tiveram seus papéis divulgados.

O live-action de Barbie terá direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

O live-action de Barbie é um projeto da Warner Bros, embora inicialmente tenha sido desenvolvido pela Sony.

O lançamento está marcado para 21 de julho de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.