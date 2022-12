Traje de Thor 4 teve de mudar por atriz ser vegana

O filme Thor: Amor e Trovão (Thor 4), um dos grandes lançamentos da Marvel neste ano, teve que adaptar o traje da Poderosa Thor, pois Natalie Portman é vegana.

A atriz, que teve uma boa preparação para voltar a ser Jane Foster no MCU, empunhou o famoso martelo do personagem pela primeira vez.

A figurinista Mayes C. Rubeo comentou em uma entrevista recente sobre o traje da Poderosa Thor que Portman colocou (via ComicBook).

Segundo ela, Portman, que é vegana, teve o traje feito e ajustado totalmente para ela, para que pudesse caber na atriz.

“Na maioria das vezes, suas fantasias são de plástico e materiais sintéticos. Eu a respeito muito, e o mínimo que posso fazer é acomodar isso para fazer sua fantasia”, disse ela.

Jane Foster em Thor 4

Poderosa Thor pode retornar ao MCU?

Nos momentos finais do quarto filme do Thor, Jane chegou em Valhalla onde é saudada por Heimdall, personagem de Idris Elba.

Embora ainda não tenha sido revelado se Thor pode ganhar um novo filme, o futuro de Poderosa Thor ainda é indefinido.

No entanto, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, revelou que gostaria de mais filmes da franquia do deus do trovão.

“Existem muitas outras histórias de Thor nos quadrinhos sobre as quais falamos muito. E enquanto vemos Chris Hemsworth continuar a crescer e evoluir como um grande talento de atuação, eu ficaria animado em ver como ele continua evoluindo esse personagem complexo”, disse ele.

Thor: Amor e Trovão está disponível no Disney+.

